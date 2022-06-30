السبت 02-07-2022
الرئيسية
أخبار
اخبار محلية
اخبار اقتصادية
اخبار عالمية
اخبار فنية
تكنولوجيا
صحة
اخبار الناس
الصفدي يؤكد لميقاتي دعم الأردن للبنان
السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء
الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى
مطالب بجذب استثمارات تنموية في عجلون للحد من الفقر والبطالة
أخبار الشركات
أخبار الشركات
وصول هيونداي إلنترا هايبرد 2023 الجديدة كلياً إلى الأردن
مجموعة “Humanize” تفوز بجائزة أفضل وكالة لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الشرق الأوسط لعام 2022
HUAWEI nova Y70: الإضافة الأحدث لسلسة HUAWEI nova Y بمزايا تفوق التوقعات
نوادر وانتيكات للبيع على السوق المفتوح
كورونا
كورونا
دراسة تستكشف الفروق بين لقاحات كورونا للحوامل