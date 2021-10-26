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الثلاثاء، 26-10-2021 12:44 م

متابعة تفاجئ نرمين الفقي بحدوث قصة مسلسل إلا أنا في حياتها والفنانة ترد: ربنا معاكي

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الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة نرمين الفقي، عدة صور لها من مسلسلها “إلا أنا” عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

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وعلقت متابعة لنرمين الفقي قائلة إن حياتها كما جسدتها فى المسلسل وعلقت"سبحان الله نفس قصتك دي قصتي، مع الفارق أن زوجي خدني غدر ورماني فى الشارع و أهلي كمان"، لترد الفقي قائلة “ربنا كبير و معاكي”.


وقالت الفنانة نرمين الفقي، في وقت سابق، إنني لم أقم بأي عمليات تجميل، مؤكدة : "أنا لست ضد التجميل لكن ضد المبالغة والعبث في الجبهة حتى لو قالوا فيها تجاعيد".


وأضافت الفقي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” هناك أشياء تستدعي إجراء التجميل لكني أرفض المبالغة وإننا كلنا نبقى شبه بعض".


وتابعت الفنانة نرمين الفقي، أنه كيف أقوم بالتمثيل وأن يكون وجهي متحجر، مؤكدة أن عمليات التجميل قد تسبب ذلك.
وأكدت  الفنانة نرمين الفقي: لم أغب عن الساحة الفنية بكيفي، فقد غبت بسبب فترة مرض والدتي إضافة إلى أحداث الثورة ".
وأضافت الفقي ، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” أنني رغبت فى أن أكون بجانب عائلتي ووالدتي لأنني ابنة وحيدة معلقة “هي مالهاتش غيري وانا ماليش غيرها”.


وتابعت الفنانة نرمين الفقي، أنني بعد وفاة والدتي عدت بعمل قوي في مسلسل "جبل الحلال " مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي اعتبره غول تمثيل، مؤكدة أن هناك فنانين ونجوم في حياتنا يستحقون لقب النجم منهم محمود عبد العزيز.


وأشارت الفقي إلى أنه بعد جبل الحلال توقعت أن أكمل الفن ولكن للأسف “الأعمال التي عرضت عليا مينفعش اشتغلها لأنها أدوار مرتبة ثالثة”. 

 


 

صدى البلد

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