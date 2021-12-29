الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

بعد الإجراءات السعودية.. الأوقاف: نتابع أي تحديث على إجراءات العمرة

وفاة مواطن غرقاً داخل بركة اسماك في اربد

صندوق الزكاة يدفع 70 ألف دينار عن 90 غارمة

العيسوي يلتقي بمجموعة من شيوخ ووجهاء البدول في لواء البتراء

تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون في الاردن

في حادثة مؤسفة.. مُسن يتعرض لهجوم من 20 كلب ضال بوسط البلد

التربية تشكل لجنة لتحديث مواصفات أثاث المدارس

لمواجهة كورونا .. فلسطين تمدد حالة الطوارئ

التنمية : 20 ألف دينار قيمة دعم الجمعيات لعام 2021

الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي

الأربعاء، 29-12-2021 01:43 م

محمد رشاد يعلن ارتباطه مجددا بعد مرور عام من انفصاله عن مي حلمي

بقبق


الوكيل الإخباري - بعد مرور حوالى عام على انفصاله عن الإعلامية مي حلمي، أعلن الفنان محمد رشاد خلال تصريحات صحافية ارتباطه من جديد، لافتاً إلى أنه سيحدّد موعد الخطوبة خلال الفترة المقبلة.

وكشف محمد رشاد رداً على تعليقات المتابعين، حول توجيهه رسائل إلى طليقته مي حلمي، من خلال الأغاني التي طرحها أخيراً، وذلك بعد عام على انفصالهما، قائلاً: "أنا لا أوجّه رسائل مبطنة لأحد، الموضوع ليس مقصوداً، الفكرة إن ربنا بيبعتلي حاجة في الوقت ده، والناس بتربط الأحداث ببعض، وده مش حقيقي، وأغنية "أنا مش شمتان" لم يكن لها علاقة بأي أحداث في حياتي".

اضافة اعلان

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
mahmoud-2-1

محمود التركي يحصد 100 مليون مشاهدة لأغنيته اشمك

1-151-730x438-1-730x438

هذا ما تتمناه هند صبري في العام الجديد - فيديو

2ipj-12

تيم حسن يحيي الذكرى السنوية لرحيل حاتم علي - صورة

medium_2021-10-30-01a82315d8

كارمن لبس تنتقد شركات الإنتاج وتهدد بالإعتزال

2021-12-26_11-12-34_104509-441x320

عاصي الحلاني سيحيي حفل رأس السنة رغم وفاة شقيقته

11907304001638113312

هاني شاكر في موقف محرج بسبب كورونا - صورة