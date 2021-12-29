محمد رشاد يعلن ارتباطه مجددا بعد مرور عام من انفصاله عن مي حلمي

الوكيل الإخباري - بعد مرور حوالى عام على انفصاله عن الإعلامية مي حلمي، أعلن الفنان محمد رشاد خلال تصريحات صحافية ارتباطه من جديد، لافتاً إلى أنه سيحدّد موعد الخطوبة خلال الفترة المقبلة.



وكشف محمد رشاد رداً على تعليقات المتابعين، حول توجيهه رسائل إلى طليقته مي حلمي، من خلال الأغاني التي طرحها أخيراً، وذلك بعد عام على انفصالهما، قائلاً: "أنا لا أوجّه رسائل مبطنة لأحد، الموضوع ليس مقصوداً، الفكرة إن ربنا بيبعتلي حاجة في الوقت ده، والناس بتربط الأحداث ببعض، وده مش حقيقي، وأغنية "أنا مش شمتان" لم يكن لها علاقة بأي أحداث في حياتي".

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