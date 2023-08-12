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السبت، 12-08-2023 03:06 م

لمن فاته العرض في رمضان ... "جعفر العمدة" على هذه القناة بدءا من اليوم

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الوكيل الإخباري- بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان الماضي، قررت شبكة قنوات dmc إعادة عرضه.

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ومن المقرر أن يبدأ عرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت.


ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد مرتين في تمام الساعة الثانية صباحا ومرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

مسلسل "جعفر العمدة" دارت أحداثه حول "جعفر" رجل من حي السيدة زينب، متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم شديد بسبب اختطاف ابنه منذ 20 عاما، ورحلة بحثه عن ابنه للتأكد من وجوده على قيد الحياة، في الوقت الذي يقنع فيه زوجته بوفاة ابنهما، ليكتشف العديد من المفاجأت حول واحدة من زوجاته وعائلتها.

 

في الفن


 




 

 


 

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