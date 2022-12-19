محمد شاهين يكشف تفاصيل أزمته الصحية في السعودية

الوكيل الإخباري-كشف الفنان محمد شاهين، تفاصيل تعرضه لأزمة صحية مفاجئة مؤخرًا أثناء تواجده في السعودية، استعدادًا لعرض مسرحية فرصة سعيدة.

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وقال محمد شاهين في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إنه بالفعل تعرض لأزمة قلبية مؤخرًا، ولكن يتمتع حاليًا بحالة صحية جيدة، وفي تحسن كبير، مشيرًا إلى أنه اضطر للخضوع إلى عملية جراحية طارئة لتركيب دعامتين، مؤكدا أنه سيعود إلى مصر خلال يومين، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.



ويشارك في مسرحية فُرصة سعيدة، التي تعرض في موسم الرياض، كل من غادة عادل وشريف سلامة ومحمد عبد الرحمن توتا ومنير مكرم ومحمد شاهين ومحمد رضوان، ومن إخراج الدكتور أشرف زكي.



