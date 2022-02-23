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الأربعاء، 23-02-2022 02:19 م

محمود العسيلي يستفتي جمهوره بشأن أغنيته الجديدة

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الوكيل الإخباري - يستعد الفنان المصري محمود العسيلي، لطرح أغنيتين جديدتين منفردتين خلال الأيام القليلة القادمة، حتى تلحقان بموسم الشتاء قبل انتهائه، إذ يأتي ذلك في إطار الخطة التي يعتمدها في الفترة الأخيرة بطرح أغان منفردة مع كل موسم من مواسم العام، محققاً بذلك طفرة فنية مميزة ونجاحات كبيرة.

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ومن هذا المنطلق استفتى محمود العسيلي، بشأن الأغنية الجديدة التي يمكنه طرحها أولاً، حيث كشف عن اسم أغنيتين هما: "في مكان ما"، و"مسيكب"، للمفاضلة بينهما وطرح إحداها قبل الأخرى، في تأكيد منه على أنه سيطرحهما قبل انتهاء موسم الشتاء.

وأكد محمود العسيلي، أن الأغنيين تدوران في إطار درامي عن "النكد"، وهو ما كشفه تعليقه الذي جاء فيه: "الشتا مش هيخلص قبل ما ننكد عليكوا شوية.. حابين أنهي أغنية اللي تنزل الأول.. في مكان ما، مسيكب".

 

زهرة الخليج

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