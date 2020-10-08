الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

توجهات حول تعليق دوام المدارس

هذا ما يحدث في شوارع المملكة قبل بدء الحظر الشامل

استبدال الحجر المؤسسي بالمنزلي لهذه الفئة

ترقـب شعبي لإعلان أسماء الوزراء الجدد

شارع يهدد حياة المارة في عمان

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية

فقدان محفظة في إربد

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الرمثا

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل




الخميس، 08-10-2020 03:31 م

محمود عبد المغني يقلّد شيرين عبد الوهاب ويعتذر منها .. شاهد

2019_3_25_19_35_56_507


الوكيل الإخباري _ شارك الفنان المصري محمود عبد المغني متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو اثار من خلاله جدلا كبيرا .

اضافة اعلان
 

حيث انه ظهر بالفيديو وهو يقلد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، خلال أدائه أغنيتها "مش خايفة" .

 

وارفق الفيديو بتعليق قال فيه : "مع الاعتذار للجميلة شيرين عبد الوهاب .. بس أنا بحب إحساسها في الأغنية دي.. وانا طبعا ضيعته".

 

 


المصدر : الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
ynuLTtJc

محمد رمضان يثير الجدل بصورة جديدة

1dsc_0124

طارق الشيخ يعود إلى باب الحارة بشخصية مختلفة

images

نادين خوري تنضم الى فيلم أنت جريح

96519797_3029200997139482_656388259730948096_n

في خطوة مفاجئة فرح بسيسو تلغي متابعة الجميع لهذا السبب

5f78d26b4c59b772fe00f2aa

عمرو دياب يطلق عطرا جديدا بإسمه

8339128_1602101072

سعيد بركات يتعرض لوعكة صحية