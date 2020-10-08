محمود عبد المغني يقلّد شيرين عبد الوهاب ويعتذر منها .. شاهد

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان المصري محمود عبد المغني متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو اثار من خلاله جدلا كبيرا .
حيث انه ظهر بالفيديو وهو يقلد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، خلال أدائه أغنيتها "مش خايفة" .
وارفق الفيديو بتعليق قال فيه : "مع الاعتذار للجميلة شيرين عبد الوهاب .. بس أنا بحب إحساسها في الأغنية دي.. وانا طبعا ضيعته".
المصدر : الفن
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