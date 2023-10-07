محمود نصر يهنئ ستيفاني عطا الله بيوم ميلادها

الوكيل الإخباري - احتفل الممثل السوري محمود نصر بعيد ميلاد زميلته في مسلسل "كريستال"، ستيفاني عطالله، متمنيًا لها حياة سعيدة وناجحة في مسيرتها الفنية.

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ووثّق نصر مقطع فيديو عبر "ستوري" بحسابه في "إنستغرام"، أطلت فيه ستيفاني وهي تمازحه خلال تصوير مسلسل "كريستال" وقالت له: "محمود أنت غيران مني". ليرد عليها: "ليش" فعلقت: "لأن الميكرفون مش لابق على ثيابك" لينفجر محمود ضاحكًا.



وكتب "نصر" عبر مقطع الفيديو: "يوم ميلاد سعيد للإنسانة الأكثر طرافة وخفة دم".



وتلقت النجمة اللبنانية رسائل التهاني والمباركات من نجوم الفن والمشاهير، بهذه المناسبة السعيدة.

فوشيا