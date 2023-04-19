مخرج جعفر العمدة يكشف سبب عدم مشاركة زوجته مي عمر بالعمل

الوكيل الإخباري- كشف المخرج المصري محمد سامي، سبب عدم وجود زوجته الممثلة مي عمر ضمن بطلات مسلسله الرمضاني الحالي "جعفر العمدة".

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وقال: "مشوفتهاش في ولا دور خالص.. مكنش عمرنا هنشتغل السنة دي خالص مع بعض واخدين بريك والحاجة التانية، وأنا بكتب مشوفتهاش في أي دور أنا مكنش عندي أي دور يمشيها خطوة لقدام كلها هي حاجات عملتها قبل كدة".



كما أضاف في مقابلة مع "إي تي بالعربي": "أنا لو أي دور رومانسي بكتبه هي أول واحدة بتخيلها فيه".



وكانت مي عمر بطلة أعمال زوجها محمد سامي منذ مسلسل "حكاية حياة"، مرورا بمسلسل "نسل الأغراب"، إلا أنها غابت في آخر سنتين عن أعماله لتشارك السنة الحالية في مسلسل "علاقة مشروعة" بجانب ياسر جلال.



و"جعفر العمدة" هو من بطولة محمد رمضان وزينة، وهالة صدقي، وإيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، أحمد داش ونخبة من النجوم. وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويحقق المسلسل مشاهدات عالية وتفاعلا جماهيريا بشكل يومي.

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