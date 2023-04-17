سلوى عثمان تحرق احداث جعفر العمدة القادمة وكيف سيلتقي بابنه !

الوكيل الإخباري- يشهد مسلسل “جعفر العمدة”، عددا من الأحداث المشوقة أولها سفر “جعفر” و”سيف” للأسكندرية لسؤال خالته “نجوى”، التي تجسدها الفنانة سلوى عثمان، عن صلة قرابتهم ببلال شامة، لكنها تنفي معرفتها به خوفا من زوجها.

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يطلب “سيف” من خالته أن تحاول أن تتذكر أي شيء عن “بلال شامة” موضحا لها أنه سرق مبلغ مالي كبير من “جعفر”، لكن يخبرها “جعفر” بالحقيقة وبقصة خطفه لنجله منذ 19 عام، بينما تصر هي على عدم معرفتها به.



تفاعل عدد كبير من متابعي المسلسل مع المشهد، متسائلين عن ما إذا كان جعفر سيعرف الحقيقة من “نجوى” فيما بعد، أم سيتواصل مع “بلال شامة” مرة أخرى بعد نجاته من الحادث.



لكن الفنانة سلوى عثمان لم تنتظر عرض الحلقات القادمة من المسلسل للإجابة عن هذا السؤال، بل أجابته بنفسها عبر خاصية الاستوري على حسابها على “إنستجرام”، وكتبت: “هقوله يا جماعة متقلقوش”، في إشارة للسر الذي تحمله خلال أحداث المسلسل.







