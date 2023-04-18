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الثلاثاء، 18-04-2023 12:53 م

أول رد من محمد سامي على زينة بعد رفضها تكرار العمل معه بسبب مسلسل جعفر العمدة

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الوكيل الإخباري- رد محمد سامي لأول مرة على ما ترد بشأن وجود خلاف بينه وبين الفنانة زينة، خاصة بعد تصريحات الأخيرة بأنها لن تكرر تجربة العمل مع مخرج مسلسل جعفر العمدة مجدداً.

وأرجع البعض قرار زينة إلى استيائها من تجاهلها وترتيب اسمها على التتر، خاصة بعد ملاحظة غيابها عن الفعاليات التي تجمع فريق المسلسل.

وعن الخلاف مع الفناة زينة بسبب تتر المسلسل قال محمد سامي: "أنا ماليش أي علاقة بالكلام دة تنسيق التترات دة تعاقدات ممثلين مع الشركة المنتجة".

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 ونفى محمد سامي، في تصريحاته لموقع et بالعربي، وجود خلاف مع الفنانة زينة قائلاً: "زينة فنانة شاطرة جدا وعملت دورها كويس جدا جدا، وأنا اتسألت السؤال دة كتير بعد غيابها عن السحور، جت السحور أو ما جاتش السحور مش أنا الي بعزم الناس على السحور".


أعادت تصريحات محمد سامي تصريحات زينة إلى الواجهة من جديد وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة أنها لن توافق على العمل معه مرة أخرى، لتزيد من التساؤلات حول سبب الخلاف.


وكانت زينة قالت في تصريحاتها مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامجها حبر سري إنها لن تكرر تجربة العمل مع محمد سامي مجدداً.


وأضافت: "أنا معنديش نقطة خلاف مع محمد سامي، لكني لن أكرر العمل معه مرة أخرى"


وتوقع البعض أن سبب الخلاف هو ترتيب اسم زينة على تتر مسلسل جعفر العمدة، خاصة بعد أن فوجئ النجوم بتقدم اسم أحمد داش لذي يقدم شخصية سيف في المسلسل قبل أسمائهم.

 

ليالينا

 

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