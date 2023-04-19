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الأربعاء، 19-04-2023 10:31 ص

مخرج مسلسل جعفر العمدة يخرج عن صمته ويتحدث عن الحلقة الأخيرة

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الوكيل الإخباري- بعد الجدل الواسع الذي أثير حول إمكانية مشاركة المشاهدين والجمهور في تحديد نهايته، خرج مخرج مسلسل جعفر العمدة، محمد سامي عن صمته.

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وأكد في لقاء مع برنامج "تفاعلكم" على "العربية"، مساء أمس، أن نهاية المسلسل لم تتغير، قائلا "كل الموضوع كان في مشهد يحتاج تصويره من زوايا ثانية".

أما عن فيديو الممثلة المصرية هالة صدقي الذي نشرته سابقا عبر حسابها على إنستغرام فشدد على أنه كان بهدف المزاح فقط لا غير، مضيفا "كان هزار والناس فهمت أننا حنغير النهاية".


وأردف قائلا: "هو ينفع أغير حكاية مسلسل 30 حلقة بمشهد واحد؟!".
إلى ذلك، أوضح أن المشهد الذي أعيد تصويره كان في الحلقة 27 وليس له أي علاقة بالنهاية.

يشار إلى أن كل هذا الجدل كان انطلق حين نشرت المشاركة في العمل بشخصية الحاجة صفصف، فيديو لها على إنستغرام، مطالبة الجمهور بعدم توقع أحداث المسلسل فيما بعد، لأنها اضطرت إلى تصوير بعض المشاهد من جديد.

 

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