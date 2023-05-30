الثلاثاء 30-05-2023
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الثلاثاء، 30-05-2023 11:27 ص

مدير اعمال شيرين عبد الوهاب السابق يكشف مفاجأة بعد تخليه عن ادارة اعمالها

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الوكيل الإخباري- فاجأ إيهاب صالح، مدير أعمال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب السابق، الجمهور بإعلانه عن توليه إدارة أعمال الفنانة كارمن سليمان بعد يومين من انفصاله عن شيرين واصفا اياها بـ"المستقبل".

وكتب ايهاب في تغريدة: "سعيد وبتشرف جدا أني أعلن إن من النهاردة مسكت رسميا إدارة أعمال النجمة كارمن سليمان. كارمن حد موهوب فوق الطبيعي، شخصية في منتهي الجمال والرقي".

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وتابع: "من وجهة نظري هي المستقبل عشان عندها كل الإمكانيات وهي عارفة إني فان (معجب) كبير ليها من قبل مشتغل معاها فعلا. كارمن إن شاء الله الميجاستار القادمة من مصر للكل الفترة الجاية وافتكروا كلامي دة كويس".


واضاف: "طول حياتي بحب التحدي والحمد لله بكرم وتوفيق من ربنا كبير دايما بكون قد التحدي. شكرا على كل الدعم من كل الناس وكل الامنيات الجميلة الفترة إللي فاتت وأللى جاي إن شاء الله. املى فيكم كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى".


وختم صالح: "لجمهور كارمن بقي، الكل يجهز نفسه كويس، عشان إن شاء الله في اخبار كتير حلوة، وجامدة قريبا ويا رب ابقي عند حسن ظنكم".

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