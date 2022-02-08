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الثلاثاء، 08-02-2022 01:02 م

مريم حسين تنهار بعد رحيل الطفل ريان وتتخذ هذه الخطوة - فيديو

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الوكيل الإخباري - بعد إهتمامها الكبير بقضية الطفل المغربي ريان أورام طوال فترة المحاولات الحثيثة لإنقاذه، كشفت الفنانة مريم حسين عن خطوة إنسانية جميلة اتجاه الطفل وعائلته.

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وظهرت الفنانة المغربية مريم حسين في مقطع فيديو على سناب شات وهي تبكي ومتأثره من رحيل الطفل رغم الجهود الكبيرة لإنقاذه، وأعلنت عن تكفلها ووالدتها ببناء مسجد على سبيل الصدقة الجارية عن روحه.

 

وأكدت الفنانة المثيرة للجدل أنها قررت بالاتفاق مع أفراد عائلتها بالتكفل في بناء مسجد في قرية الطفل المغربي الراحل، وطلبت من متابعيها في المغرب بإفادتها بالعنوان الصحيح .

 

لها

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