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الأحد، 18-06-2023 12:40 م

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني .. موعد العرض والأبطال الجدد

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الوكيل الإخباري- تصدر اسم المسلسل الكوري "لعبة الحبار Squid Game" الموسم الثاني عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

جاء ذلك بعد إعلان شبكة "نتفليكس" العالمية عن نيتها طرح الموسم الثاني من العمل في الفترة المقبلة.

وتضمن البيان الرسمي الذي نشرته "نتفليكس" عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، تأكيداً لعرض موسم جديد من المسلسل الذي حقق شهرة غير مسبوقة.

ومن المقرر عرض الموسم الجديد في نهاية عام 2023 أو بداية عام 2024، حسب ما أعلن المخرج والمولف هوانغ دونغ هيوك في تصريحات لإحدى المجلات.

وكشفت "Netflix" عن أول مقطع دعائي لـSquid Game 2، والذي سيشهد إضافة قائمة من الشخصيات الجديدة إلى جانب طاقم الممثلين العائدين.

يعرض الإعلان التشويقي القصير عدداً من مقاطع الموسم الأول للمسلسل مثل لعبة "Red Light وGreen Light" القاتلة و"Glass Bridge Race"، والتي اضطر المتسابقون لمحاولة التغلب عليها من أجل كسب أموال طائلة.

عرض المقطع الدعائي نجم اللعبة Seong، الذي يلعبه الأيقونة الكورية Lee Jung-jae، والذي سيعود إلى الموسم الثاني.

ويعود أيضاً للجزء الثاني من اللعبة Front Man المقنع الغامض، الذي يلعبه Lee Byung- hun، جنباً إلى جنب مع مندوب مبيعات اللعبة، الذي يلعبه Gong Yoo، والمتسابق المفضل لدى المعجبين Hwang الذي صورته Wi Ha-jun.

بالإضافة إلى الممثلين العائدين كشفت Netflix أيضاً عن أن عدداً من الممثلين الجدد سينضمون إلى Squid Game 2. ومن بينهم الممثل والمغني الكوري Yim Si-wan، جنباً إلى جنب مع Kang Ha-neul وPark Sung-hoon وYang Dong.

على الرغم من عدم الكشف عن شخصيات الممثل، إلا أن الأربعة يظهرون وهم يحومون فوق الزر الذي يسمح للاعبين بالتصويت على مواصلة الألعاب، لذلك من المحتمل أنهم جميعاً يلعبون ضمن المتسابقين.

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العين الاخبارية

 




 

 


 

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