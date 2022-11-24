مصدر يحسم الجدل حول مرض النجمة عبلة كامل

الوكيل الإخباري-تصدرت الفنانة عبلة كامل مؤشرات البحث من جديد بسبب تصريحات زوجها أحمد كمال خلال ظهوره في برنامج "الستات". وتصدرت عبلة كامل "الترند"، بعد قول أحمد كمال خلال لقائه التلفزيوني إن لا صحة لما تردد حول مرضها، مؤكداً أنها بخير، لكنها أرادت أن تبتعد عن الفن وتحتجب عن الأضواء.



وأضاف أحمد كمال أن الفنان من الممكن أن يعتزل بسبب اكتفائه بما قدم أو اعتراضه على أوضاع الوسط نفسه، وبالنسبة لعبلة كامل فالأمر يعود إلى هذه الحياة والإيقاع المجهد أصبح غير مناسب لها.



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وعن سر تعلق وحب الجمهور لعبلة كامل أوضح كمال أنه يعود ذلك بسبب امتلاكها لذكاء عالٍ في التمثيل، لافتًا إلى أنها تقدم أدوارها بتلقائية وبساطة.



وأضاف أنها تستطيع بسرعة التعامل مع الشخصية وتراها من منظور بسيط كما أن لديها المقدرة على استخراج خفة الدم من المواقف الدرامية والحزينة.



زهرة الخليج

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