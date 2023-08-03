مصدر يكشف حقيقة انفصال هنا الزاهد عن زوجها

الوكيل الإخباري- انتشرت شائعات تفيد بانفصال الفنان المصري أحمد فهمي عن زوجته الفنانة هنا الزاهد ، وانهما يعيشان العديد من المشاكل العائلية التي أدَّت لانفصالهما.

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وأخيرًا، شاركت إحدى الصفحات المختصة بأخبار المشاهير أنباءً تفيد أن أحمد فهمي وهنا الزاهد انفصلا فعلاً بشكل ودي، واتفقا على أن يحافظا على الأمر بشكل سري بعيدًا عن وسائل الإعلام.



وأوضح المصدر أن سبب انفصال الثنائي يعود لخلافات عائلية، إلَّا أنهما أخفيا الأمر بسبب ارتباطهما بالدعاية لفيلمهما "مستر إكس".



ولم يرد أي من الفنانين على الأخبار المتداولة، لاسيما أنهما نفيا سابقًا شائعات انفصالهما في عدة لقاءات صحفية.

