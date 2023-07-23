موعد عرض مسلسل "سيب وأنا أسيب" لـ هنا الزاهد وأحمد السعدني

الوكيل الإخباري-

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بدأت منصة "شاهد vip" عرض أحدث أعمالها مسلسل "سيب وأنا أسيب" بطولة أحمد السعدني وهنا الزاهد.وتصدر المسلسل مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى والثانية والأحداث السريعة التي وقعت فيهما.تقدم هنا الزاهد دور مصممة أزياء مشهورة على السوشيال ميديا في سيب وأنا أسيبويعرض مسلسل "سيب وأنا أسيب" كل سبت حلقتين جديدتين.يتكون المسلسل من 10 حلقات وتدور أحداثه حول "نبيلة" التي تهرب يوم زفافها وتسافر إلى لبنان وتشترك في مسابقة تصميم أزياء وتحصل على المركز الأول، وتستقر هناك لمدة 5 سنوات، وتظن أنها تطلقت من زوجها بتوكيل مع والدها، وترتبط بممثل لبناني مشهور، وعند عودتها إلى مصر لإتمام زواجها تكتشف أنها لا تزال على ذمة "إبراهيم" وتدخل معه في خلافات.