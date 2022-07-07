مصطفى قمر يحيي حفلا بالإسكندرية رابع أيام عيد الأضحى

الوكيل الإخباري-يحيى المطرب مصطفى قمر حفلا غنائيا فى الاسكندرية والتي تعتبر مدينته الأولي ومسقط رأسه، وذلك بنادى الاتحاد السكندرى يوم الثلاثاء 12 يوليو، والذى يوافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك لعام ٢٠٢٢، بفرع النادى بمنطقة سموحة.



ويذكر أنه أحيا النجم مصطفي قمر واحدة من أقوى حفلات التخرج؛ احتفالا بالدفعة الأخيرة من كلية طب جامعة الإسكندرية، وذلك وسط حضور الآلاف من الطلاب.



حضر قمر بصحبة مدير أعماله علي رشاد وشقيقه حمادة قمر وصعد إلى مسرح الحفل ليقدم أشهر أغانيه وسط صيحات وتفاعل جميع الطلاب.



صدى البلد

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