مصطفى كامل يفوز بمنصب نقيب المهن الموسيقية بالتزكية

الوكيل الإخباري- تمكن المطرب مصطفى كامل مساء الثلاثاء، من الحصول على مقعد نقيب المهن الموسيقية بالتزكية، لغياب المنافسين.

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وأكد السيد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية المصرية، خلال تصريحات صحفية، ان "باب الترشح على مقعد النقيب أُغلق منذ قليل بعد فتحه لثلاثة أيام، إذ لم يتقدم سوى النقيب الحالي مصطفى كامل، مؤكداً أنها سابقة لم تحدث منذ أيام أم كلثوم".



تفاعل النجوم الحاضرين بشكل واسع مع فوز مصطفى بالتزكية، وظهر بعدها الفنان المصري وهو يبكي بتأثر من لحظة إعلان فوزه نقيباً للمهن الموسيقية بالتزكية.



ووجه خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده منذ قليل، بمقر النقابة، رسالة شكر لكل أعضاء الجمعية العمومية بلا استثناء، لافتاً إلى أن عدم ترشح أي زميل على مقعد النقيب بمثابة شرف كبير له.



لها