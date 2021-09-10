الجمعة 10-09-2021
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الجمعة، 10-09-2021 02:43 م

مطرب شعبي مشهور يتعرض لحادث مروع في مصر - صورة

سيارة


الوكيل الإخباري - تعرض مؤدي المهرجانات المصري المشهور حودة بندق لحادث مروع، حيث تهشمت سيارته نتيجة الحادث.

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وظهرت سيارة مؤدي المهرجانات حوده بندق وهي مهشمة ويحملها ونش على الطريق الدائري.


وتعرض مغني المهرجانات محمود محمد، الشهير باسم حودة بندق، إلى حادث سير على الطريق الدائري، بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي، إثر اختلال عجلة القيادة منه بسبب سيارة نقل أمامه سقط منها صندوق كبير.


ونقل حودة بندق رفقة أحمد الطحاوي، إلى أحد المستشفيات على الفور، إذ تعرضا لإصابات بالغة إثر الحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.


 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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