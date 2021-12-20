مقتل مغني شهير طعنا خلال مهرجان أمريكي

الوكيل الإخباري - قتل مغني الراب الأمريكي، دراكيو ذي رولر، في حادث طعن تعرض له خلال كواليس مهرجان موسيقي في لوس أنجلوس.



وأفادت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية، نقلا عن مسؤول في هيئة الإسعاف في المدينة أن دراكيو ذي رولر نقل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث لم تكشف هويته في بادئ الأمر. في وقت لاحق، كشِف عن هوية المصاب وهو، داريل كالدويل، الذي ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.

اضافة اعلان

وقالت شركة "لايف نايشن" المتعهدة للحفلات في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس "حصل شجار في الكواليس، واحتراما للأشخاص المعنيين وبالتنسيق مع السلطات المحلية والفنانين والمنظمين تقرر عدم المضي في إقامة الحفلات المقررة".



وكتب، سنوب دوغ، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أنه ”كان موجودا في الحجرة المخصصة لنجوم الحفلة عند سماعه بنبأ الحادثة، وقرر ترك المكان على الفور".



وقال "أنا حزين لما حصل خلال مهرجان، وانس آبن ايه تايم إن ال ايه"، متوجها "بالتعازي إلى عائلة، دراكيو ذي رولر، ومحبيه".





المصدر - سبوتنك