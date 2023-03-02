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الخميس، 02-03-2023 04:52 م

منة شلبي تطلب تأجيل مسلسلها للنصف الثاني من رمضان

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الوكيل الإخباري- اكد مصدر ان الفنانة منة شلبي طلبت من الشركة المنتجة لمسلسلها "تغيير جو" تأجيل عرض المسلسل إلى النصف الثاني من شهر رمضان وذلك لتكون لديها فرصة للانتهاء من التصوير في وقت مريح.

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وكانت الشركة المنتجة قد كشفت عن البوستر الرسمي للمسلسل الذي تنافس به منة شلبي، في موسم دراما رمضان 2023، حيث سيعرض حصريا على شاشة قناة MBC مصر، وهو من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة صادق الصباح.


وظهرت منة في الملصق الترويجي للمسلسل بإطلالة كلاسيكية مع ابتسامة هادئة ويتكون المسلسل من 15 حلقة.


يذكر أن اَخر أعمال منة شلبي الرمضانية هو مسلسل "بطلوع الروح" الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني 2022، وشاركها بطولته إلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، والمسلسل تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري.


وكانت أنباء قد تم تداولها حول تأجيل مسلسل "تغيير جو" خاصة أن العمل قد توقف تصويره لفترة، بسبب الأزمة التي تعرضت لها منة شلبي، لا أن المنتج صادق الصباح، نفى ذلك الأمر في لقاء ببرنامج et بالعربي، قائلاً: "إننا صورنا جزءاً من العمل ونكمل حالياً تصوير الجزء الثانى منه تمهيداً لعرضه في رمضان المقبل"، مضيفاً: "أما بالنسبة للفنانة منة شلبي، فلا يوجد ما يعوقها عن المشاركة في العمل وهي معنا".

 

لها

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