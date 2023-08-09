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الأربعاء، 09-08-2023 04:58 م

منى زكي تبدأ تصوير "طالع نازل" هل يعرض في رمضان 2024؟

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الوكيل الإخباري- تعاقدت الفنانة منى زكي مؤخراً على أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "طالع نازل" ويشاركها البطولة الفنان شريف سلامة، ومن المقرر أن تبدأ تصوير العمل منتصف سبتمبر المقبل، وعلم سيدتي نت أن العمل سيعرض خارج موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024.

وحسب تأكيدات من صناع العمل، سيعرض مسلسل "طالع نازل" عبر إحدى المنصات المشفرة، في 10 حلقات فقط، وليس صحيحاً أنه سيشارك في مسلسلات النصف اثاني من الشهر الفضيل، وتتقاسم منى زكي بطولته مع شريف سلامة، والعمل من تأليف إنجي القاسم، وسما عبد الخالق، وإخراج هاني خليفة.

وتجسد منى زكي في مسلسل "طالع نازل" شخصية سيدة تنقلب حياتها رأساً على عقب بسبب موقف غامض تعرضت له منذ الطفولة، وتدور أحداثه في 10 حلقات، ويتناول المعوقات والضغوطات التي تواجه المرأة العربية في سوق العمل، تأليف إنجي القاسم، وسما عبد الخالق، وإخراج هاني خليفة، وبطولة شريف سلامة.

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ووفقاً لـ "سيدتي نت" أن مشاركة منى زكي في موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، سيتم حسمها بعد تحديد مصير مسلسلها المؤجل منذ عامين "لام شمسية" وتجسد فيه دور معلمة بإحدى المدارس الدولية، وتدور أحداثه في إطار دراما تشويقية، حول مجموعة من القضايا الأسرية، تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته إياد نصار، وناردين فرج.


 




 

 


 

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