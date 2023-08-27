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الأحد، 27-08-2023 03:26 م

منى زكي تحقق رقم قياسي جديد بمسلسل تحت الوصاية

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الوكيل الإخباري- حققت الفنانة منى زكي رقمًا قياسيًا جديدًا من خلال مسلسل "تحت الوصاية" الذي نافست به ضمن موسم دراما رمضان 2023 الماضي، وذلك من خلال الجوائز التي نالتها في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية.اضافة اعلان


حصلت منى زكي، إلى جانب فريق عمل مسلسل "تحت الوصاية"، على عدة جوائز خلال مهرجان القاهرة للدراما 2023، الذي أقيم بشكل استثنائي في مدينة العلمين الجديدة.

وفازت النجمة منى زكي، بطلة مسلسل "تحت الوصاية"، بجائزة أفضل ممثلة وذلك وفقًا لاختيار أعضاء لجنة التحكيم. بالإضافة إلى ذلك، حصلت على جائزة أفضل ممثلة وذلك استنادًا إلى تصويت الجمهور.

صدى البلد



 




 

 


 

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