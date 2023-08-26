السبت 26-08-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة : مشروع جديد في منطقة المقابلين بعمان

دهس 60 رأساً من الأغنام على الطريق الصحراوي

الملك يعزي عائلة برية

الهناندة: 40% من الخدمات الحكومية أصبحت رقمية

اليابانية للتعاون الدولي تستضيف فريق تحديث العقبة الخاصة بطوكيو

الامن : هذه عقوبة مخالفة مضخمات الصوت بالأردن

الخارجية الفلسطينية: تبريرات مكتب نتنياهو لتحريض وعنصرية بن غفير مضللة ومرفوضة

قرار سعودي هام بشأن الاردن اعتباراً من العام الحالي

العسعس: اقتصادنا تجاوز الأزمات العالمية التي ألمت بالاقتصاد العالمي

محافظ البنك المركزي: نعمل على مراجعة نظام التأمين الإلزامي في الأردن

السبت، 26-08-2023 02:40 م

"جعفر العمدة" و"تحت الوصاية" يحظيان بنصيب الأسد في مهرجان القاهرة للدراما

3546f1a0


الوكيل الإخباري- كرم مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، بعنوان "60 سنة دراما"، الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، بالساحل الشمالي في مصر، عدداً كبيراً من نجوم الفن المصري، أبرزهم محمد هنيدي، ومنة شلبي، ومنى زكي، وكريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، والمخرجة كاملة أبو ذكري، فيما كان لمسلسلي "جعفر العمدة" و"تحت الوصاية" النصيب الأكبر من جوائز المهرجان، كما تم تكريم النجم تامر حسنى بجائزة Starscrapers awards، الذي اختتم المهرجان بفقرة غنائية استعراضية.

واستهل الفنان يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، افتتاحية الحفل بكلمة أكد خلالها على عراقة الدراما المصرية.

وحاز النجم ماجد الكدواني على جائزة أفضل ممثل، عن مسلسل "موضوع عائلي"، وعبر الكدواني عن سعادته قائلاً: "شرف كبير جداً وشيء غير متوقع"، موجهاً رسالة شكر للجنة التحكيم، واعتبرها مسؤولية كبيرة، واعداً جمهوره بأنه سيسعى دائماً لتقديم أعمال فنية مستقبلية تحمل رسالة وقيمة وتحظى بإعجابهم.

اضافة اعلان


أما جائزة أفضل ممثلة فذهبت للنجمة المصرية منى زكي، عن مسلسلها "تحت الوصاية"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، كما حازت منى أيضاً عن جائزة أفضل ممثلة عن تصويت الجمهور.

ونال مسلسل "تحت الوصاية" العديد من الجوائز في المهرجان، أيضاً، أبرزها جائزة أفضل مسلسل، وجائزة أفضل مخرج لمحمد شاكر خضير، فيما نال المونتير أحمد حافظ جائزة أفضل مونتاج، وحاز المصور السينمائي بيشوي رزوفيلت على جائزة أفضل تصوير، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل صاعد للطفل عمر الشريف.


وبجانب عمر الشريف، أهديت جائزة أفضل ممثل صاعد أيضاً للنجمين الصاعدين عصام عمر عن مسلسل "بالطو"، وطه دسوقي عن مسلسل "موضوع عائلي".

وحظي مسلسل "جعفر العمدة" بنصيب الأسد من جوائز المهرجان باسم الجمهور، أهمها جائزة أفضل مسلسل، ونال بطل العمل محمد رمضان جائزة أفضل ممثل دور أول، فيما نالت إيمان العاصي جائزة افضل ممثلة دور ثان، وفاز عصام السقا بجائزة أفضل ممثل دور ثان، أما محمد سامي فحاز على جائزتي أفضل مؤلف وأفضل مخرج، أما هالة صدقي فحظيت بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها في المسلسل "الملكة صفصف".

 

24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
298782

مصدر يكشف سبب نجومية عادل امام

WhatsApp Image 2023-08-26 at 04.15.02

صورة- ما سبب تواجد النجم نزار ابو حجر بالأردن ؟

2022_8_27_0_12_59_664

تفاصيل حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة

276

"يلا" .. جديد الفنان راغب علامة

main_image5f3a8c68ae5ba

أحمد فهمي يردّ على رأي النقاد في اداء زوجته هنا الزاهد

elaosboa15298_560514_original

فيديو - شيرين عبد الوهاب تفاجئ الجمهور في حفل "ليلة الدموع" بالسعودية

أخبار متعلقة
image

تأجيل عرض "جعفر العمدة 2"

zBy6c

مصدر يكشف سبب استحالة اقامة جزء ثاني من "جعفر العمدة"

20221213100118118

مي كساب: محمد سامي منصف للفنانين.. ولهذا وافقت على "جعفر العمدة 2"

6202311125042315904808

محمد رمضان يتحدث عن موعد عرض "جعفر العمدة2"

431079_0

لمن فاته العرض في رمضان ... "جعفر العمدة" على هذه القناة بدءا من اليوم

338572_0

سميرة عبد العزيز تكشف موقفها من المشاركة في جعفر العمدة 2