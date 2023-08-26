"جعفر العمدة" و"تحت الوصاية" يحظيان بنصيب الأسد في مهرجان القاهرة للدراما

الوكيل الإخباري- كرم مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، بعنوان "60 سنة دراما"، الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، بالساحل الشمالي في مصر، عدداً كبيراً من نجوم الفن المصري، أبرزهم محمد هنيدي، ومنة شلبي، ومنى زكي، وكريم عبدالعزيز، وماجد الكدواني، والمخرجة كاملة أبو ذكري، فيما كان لمسلسلي "جعفر العمدة" و"تحت الوصاية" النصيب الأكبر من جوائز المهرجان، كما تم تكريم النجم تامر حسنى بجائزة Starscrapers awards، الذي اختتم المهرجان بفقرة غنائية استعراضية.



واستهل الفنان يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، افتتاحية الحفل بكلمة أكد خلالها على عراقة الدراما المصرية.



وحاز النجم ماجد الكدواني على جائزة أفضل ممثل، عن مسلسل "موضوع عائلي"، وعبر الكدواني عن سعادته قائلاً: "شرف كبير جداً وشيء غير متوقع"، موجهاً رسالة شكر للجنة التحكيم، واعتبرها مسؤولية كبيرة، واعداً جمهوره بأنه سيسعى دائماً لتقديم أعمال فنية مستقبلية تحمل رسالة وقيمة وتحظى بإعجابهم.

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أما جائزة أفضل ممثلة فذهبت للنجمة المصرية منى زكي، عن مسلسلها "تحت الوصاية"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، كما حازت منى أيضاً عن جائزة أفضل ممثلة عن تصويت الجمهور.



ونال مسلسل "تحت الوصاية" العديد من الجوائز في المهرجان، أيضاً، أبرزها جائزة أفضل مسلسل، وجائزة أفضل مخرج لمحمد شاكر خضير، فيما نال المونتير أحمد حافظ جائزة أفضل مونتاج، وحاز المصور السينمائي بيشوي رزوفيلت على جائزة أفضل تصوير، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل صاعد للطفل عمر الشريف.



وبجانب عمر الشريف، أهديت جائزة أفضل ممثل صاعد أيضاً للنجمين الصاعدين عصام عمر عن مسلسل "بالطو"، وطه دسوقي عن مسلسل "موضوع عائلي".



وحظي مسلسل "جعفر العمدة" بنصيب الأسد من جوائز المهرجان باسم الجمهور، أهمها جائزة أفضل مسلسل، ونال بطل العمل محمد رمضان جائزة أفضل ممثل دور أول، فيما نالت إيمان العاصي جائزة افضل ممثلة دور ثان، وفاز عصام السقا بجائزة أفضل ممثل دور ثان، أما محمد سامي فحاز على جائزتي أفضل مؤلف وأفضل مخرج، أما هالة صدقي فحظيت بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دورها في المسلسل "الملكة صفصف".

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