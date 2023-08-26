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السبت، 26-08-2023 03:06 م

منى زكي تكشف سبب ترددها قبول دورها في "تحت الوصاية"

منى-زكي


الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة المصرية منى زكي كواليس مسلسلها "تحت الوصاية" الذي عرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وأثار الرأي العام في مصر، أدى إلى تحرك البرلمان المصري لمناقشة تعديلات في قانون الوصاية على الأبناء القصر.

وقالت منى إنها كانت مترددة وقلقة في قبول دورها في المسلسل، في بداية الأمر، وأرجعت رفضها في البداية إلى أسباب شخصية، لم تذكرها، موضحة أن المخرج محمد شاكر خضير تناقش معها في كيفية تناول القضية ضمن أحداث المسلسل، وطريقة عرضها، وكيف ستجسد شخصية "حنان"، فتحمست كثيراً للدور وقبلته من دون خوف.

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وعبرت منى عن سعادتها بالعمل لأول مرة مع المخرج محمد شاكر، وكذلك المؤلفين خالد وشيرين دياب، ووجهت رسالة شكر لجميع طاقم المسلسل.


جاء ذلك على هامش حضور منى مهرجان القاهرة للدراما، بدورته الثانية في مدينة العلمين، بعنوان "60 سنة دراما".

 

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