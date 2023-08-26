شاهد : موقف طريف بين منى زكي وجومانا مراد بسبب حرارة الجو

الوكيل الإخباري- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطة طريفة جمعت بين الفنانتين منى زكي وجومانا مراد على هامش حضورهما مهرجان القاهرة للدراما.

اضافة اعلان

حيث ظهرت منى وهي تعاني من حرارة الجو والرطوبة في مدينة العلمين الجديدة وظلت تمسح العرق وتضبط مكياجها لتفاجئها جومانا في لقطة عفوية وتمسك منها المنديل لتساعدها في مسح عرقها وتظبيط مكياجها.



وحصلت منى زكي في المهرجان على ثلاثة تكريمات، أولها تكريم خاص عن مشوارها الفني، ثم جائزة أحسن ممثلة عن دورها في مسلسل "تحت الوصاية" باختيار لجنة التحكيم والثالثة أفضل ممثلة باختيار الجمهور.





لها

