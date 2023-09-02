مَن هي صاحبة "جثة الثلاجة" في مسلسل "سفاح الجيزة"؟

الوكيل الإخباري- حظيت الحلقات الاولى من مسلسل "سفاح الجيزة"، المعروض عبر منصة "شاهد"، بتفاعل واسع خلال الأيام الماضية.

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وخلال الحلقة الأولى، ظهرت جثة إحدى ضحايا "السفاح جابر"، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، داخل ثلاجة.

وتساءل عدد من متابعي المسلسل عن هوية الفنانة التي ظهرت داخل الثلاجة في هذا المشهد، حتى تبين أنها الفنانة سارة خليل.



وجسدت الفنانة المصرية الشابة في المسلسل شخصية زوجة "سفاح الجيزة" الأولى.



وشاركت "خليل" قبل "سفاح الجيزة" في عدد من الأعمال الفنية أبرزها "جروب العيلة".



وبحسب تقارير ، تعمل "خليل" كمدربة للتمثيل للمبتدئين.





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