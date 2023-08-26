أحمد فهمي يردّ على رأي النقاد في اداء زوجته هنا الزاهد

الوكيل الإخباري- رد الفنان أحمد فهمي على الانتقادات الحادة التي وجهها بعض النقاد الفنيين حول أداء زوجته الفنانة هنا الزاهد، بعد عرض مسلسلها "سيب وأنا أسيب" مع الفنان أحمد صلاح السعدني.



وقال فهمي: "اتفرجت على مسلسل سيب وأنا أسيب، ولكن أنا مش متابع حلقة بحلقة، وشايف إن فيه نجاح كبير عملته هي وأحمد السعدني، وأعتقد الفترة دي فترة هنا وهي ماشية بخطوات ثابتة ونجمة صف أول من قبل مسلسل سيب وأنا أسيب".



وأضاف: "طول الوقت بنحتاج نشتغل على نفسنا كممثلين، مش أنا أو هنا بس، وطول الوقت بنتعلم، ولكن هنا مش محتاجة ورش تمثيل، الـCV بتاعها بيتكلم عنها وهو كبير وجمهورها كبير، وجهة نظري طوري نفسك ونقي الكلام اللي بيتقال لإن مش كل الكلام ينفع تمشي بيه".



وأكد أحمد فهمي أنه يوجه تركيزه خلال الفترة المقبلة على السينما، بطرح فيلمين بالعام الواحد، متمنيًا طرح فيلم جديد يعكف على تحضيراته ومن المنتظر طرحه في إجازة منتصف العام المقبل، وانتهى من تحضير المسودة الأولى من السيناريو الخاص به، كما أنه وقع عقد فيلم جديد مع أحمد السبكي، ويتمنى العمل معه في العديد من الأفلام.

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