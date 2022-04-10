مي عز الدين' هذا سر إتقاني اللهجة الصعيدية في جزيرة الغمام'

الوكيل الإخباري - حققت النجمة المصرية مي عز الدين نجاحا كبيرا في مسلسل “جزيرة الغمام”، بعدما فاجأت جمهورها بإتقانها اللهجة الصعيدية بشكل كبير.

اضافة اعلان



ونشرت الفنانة المصرية صورًا من كواليس العمل على ستوري حسابها في انستغرام، وكشفت من خلاله عن سبب إتقانها للهجة الصعيدية.



وقالت إن الأستاذ عبد النبي مصحح اللهجة الصعيدية في المسلسل كان وراء إجادتها لهذه اللهجة، وتوجهت له بالشكر، وأشارت إلى أنه كان مصحح اللهجة الصعيدية في معظم المسلسلات الصعيدية.



وتدور أحداث مسلسل “جزيرة الغمام” في بداية القرن العشرين بإطار اجتماعي وأجواء صعيدية في جزيرة افتراضية حملت اسم “الغمام”.



ومسلسل “جزيرة الغمام” من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين الميناوي، وبطولة مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبد الغني، وفاء عامر، وغيرهم.

218