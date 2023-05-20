مي كساب تثير الجدل بعد مسلسل جعفر العمدة

الوكيل الإخباري - لفتت مي كساب الأنظار إليها بشكل كبير وذلك بعدما فقدت الكثير من وزنها، حيث ظهرت مي كساب في أكثر من صورة بعدما فقدت وزنها وتحولت للرشاقة في مناسبات عدة.

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ويأتي ذلك بعدما نجحت في لفت الأنظار بدورها في مسلسل جعفر العمدة، حيث روت الفنانة مي كساب أصعب مشاهد المسلسل الذى قدمته خلال شهر رمضان الماضي أمام النجم محمد رمضان، وقالت: "مشهد الشبشب في الحلقة التاسعة، لما ضربت كارم، بعد ما عرض عليا الجواز".



وتحدثت عن هذا المشهد قائلة في تصريحات إعلامية: "من أول ما قرأت الدور وأنا عارفة إن المسلسل ده هيبقى تريند.. لما محمد رمصان قال شبشب ثريا تريند السيدة زينب لمدة أسبوع دموعي كانت هتنزل.. احنا بنبقى فاهمين إن ده بيغازل الجمهور". وأضافت: "رمضان رمي الجملة دي للجمهور علشان يقولهم شبشب ثريا تريند النهاردة وفعلا طلع تريند".



