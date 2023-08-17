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الخميس، 17-08-2023 10:22 ص

نادين نجيم تحسم حقيقة محاولة الاعتداء عليها ونقلها إلى المستشفى

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الوكيل الإخباري- تعجبت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم من تداول خبر يتعلق بتعرضها لمحاولة اعتداء من شخص مجهول الهوية في منطقة "فاريا" في أعالي قضاء كسروان ونقلها الى المستشفى .

في التفاصيل، نشرت نادين الشائعة على حسابها عبر "إنستغرام"، وعلقت عليها: "حدا بعتلي هيدا الخبر، وكتار عم يتصلوا بي، أنا منيحة والله ما في شيْ، ما بعرف مين ورا هيك خبر، وشو الهدف منه، بس أنا كتير منيحة، الحمدلله مع أولادي عم بتعشَّى ورواق".

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وكان الخبر المنتشر قد تضمن أيضًا أن الفنانة اللبنانية شُوهدت وهي تبكي من الخوف والوجع، كما بدت علامات الذعر واضحة على وجهها، وزعم أنها كانت متواجدة أمام الشاليه الخاص بها، فتم نقلها إلى أحد المستشفيات بسبب نوبة الذعر التي تعرضت لها.


والجدير بالذكر أن هذه الشائعة تأتي بعد أيام قليلة من قيام "نجيم" بمهاجمة مواطنها شربل الأسمر، صاحب حساب "شربليتا"، بعدما اتهمته بفبركة خبر يتعلق بقضية خلافية بينها وبين زوجها السابق هادي الأسمر.

 


 

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