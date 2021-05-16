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الأحد، 16-05-2021 11:35 ص

نادين نجيم تكشف أسرار عن مسلسل 2020.. وهذا ما قالته عن قصي خولي!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - بعد نجاح مسلسل "2020" ضمن السباق الرمضاني 2021، تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن شخصيتها المميّزة وسرّ كلمة "منهنهة"، التي لازمتها في المسلسل ولاقت رواجاً كبيراً بين المشاهدين.

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وأكدت خلال استضافتها في برنامج "mtv40" أن "الكلمة خرجت مني بعفوية في العمل وما بعرف كيف طلعت معي، عنجد كنت مسلطنة".

 

وأشارت الى أنها استمتعت جداً بالعمل مع كل أبطال مسلسل "2020"، الذين أدوا أدوارهم من القلب، خاصة كارمن لبس ورندة كعدي ويوسف حداد، وذلك لأن أكثر مشاهدها كانت إلى جانبهم، وقالت: "قصي خولي شريك، هذه السنة الثانية التي نعمل بها معاً، كنا كتير أصحاب، وكنا فريق عمل، ما حدا كان عم يتخبثن عالتاني"، مؤكدةً أنها لا تمانع أن تقدم دور البطولة مجدداً إلى جانبه.


وأضافت: "علاقتي بقصي في الكواليس كانت جيدة لأنهما صديقان وكانت هناك أجواء من المحبة ولم تكن بينهما منافسة حول خطف الأضواء في المشاهد المشتركة.

 

وخلال اللقاء، بكت نادين عند الحديث عن رحيل والدها، فقالت: "والدي كان يفرح لنجاحي ويتأثر مع المشاهد، لقد اشتقت له، غادر باكراً وآخر 6 أشهر من حياته كانت صعبة جداً".

 


لها

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