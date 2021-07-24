نانسي عجرم تخطف الأنظار بعفويتها في كليبها الجديد - فيديو

الوكيل الإخباري - أطلقت الفنانة نانسي عجرم فيديو كليب أغنية "سلامات" الذي صورته تحت إدارة المخرج سمير سرياني الذي سبق وتعاملت معه من خلال "إلى بيروت الأنثى" و"بدنا نولع الجو" و"امي" التي طرحت في عيد الام.



الكليب عفوي جدًا وظهرت فيه نانسي على طبيعتها، وصوّر في منطقة برج حمود وفي المنطقة الصناعية.



وابتعدت نانسي في العمل المصوّر عن الديكورات الفخمة والاكسسوارات واللوكات المتعددة، واعتمدت على حضورها الخاطف وجمال ونجاح الأغنية، ولفت أيضاً في الكليب رقصها في أحد المشاهد.



واعتمدت نانسي اللوك البسيط الذي أظهرها كالفنانات الأجنبيات، واعتمدت الشعر القصير والماكياج الناعم.

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المصدر - لبنان 24