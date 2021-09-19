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الأحد، 19-09-2021 11:23 ص

نانسي عجرم تشكر متابعيها على دعمهم لها - صورة

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الوكيل الإخباري - شكرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على دعمهم لها والكلمات الجميلة التي وصلتها والإشادات بها وبكل أعمالها خصوصاً حفلها أمل بلا حدود. وكتبت نانسي في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي :"بشكركن عكل كلمة حلوة و كل رسالة من القلب. أملنا كبير و ما إله حدود ببكرا أفضل".

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أضافت :" لكل يلي ما قدروا يتابعوا الحفل بتلاقو حصريًّا على قناتي الرسمية على يوتيوب بحبكن كتير".


نانسي أرادت أن يعيد العالم العربي معها، وأن أن ترسم البسمة على وجوه الناس، من خلالعرض موسيقي فردي قدمته بمناسبة عيد الفطر.


هو احتفال بالحياة، ورسالة حب ودواء للجراح التي أصابت العالم العربي والعالم جراء تفشي “فيروس كورونا”. وقدمت نانسي في الجزء الأوّل “قلبي يا قلبي” و”عم بتعلق فيك”.


في الجزء الثاني الذي أطلقت عليه نانسي كلمة “فرح” غنت أغنيتها المليئة بالأمل وبالحب “الدنيا حلوة” وغنت “بتفكر في إيه” و”ما تيجي هنا” مع رسائل بمختلف لهجات العالم العربي بأصوات الكبار والصغار بأن هذه المرحلة ستمضي، ويعود الحب والفرح وكل شيء الى سابقه كما كان.

 

 

 

المصدر - الفن 

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