نداء شرارة تعلق على اسعار تذاكر حفلها القادم

الوكيل الإخباري- علقت المطربة الأردنية نداء شرارة على الانتقادات التي تم تداولها بسبب اسعار تذاكر حفلها المنخفضة .

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وبالتفاصيل، تعرضت اسعار تذاكر حفل الفنانة نداء شرارة يوم الجمعة المقبل والتي تبدأ من 15 الى 35 ديناراً لانتقاد واصفين اسعار التذاكر بالمنخفضة مقارنة بحفل الفنان وائل كفوري يوم الجمعة المقبل في العقبة والذي بلغت اسعار التذاكر فيه 450 دينارا للدرجة الخاصة و250 دينار لدرجة الـ c .



بدورها علقت الفنانة الاردنية اليوم عبر حسابها الخاص على "فيسبوك " على هذه الانتقادات ، قائلة :" انا المسؤول .. وانا اللي بطلب تكون اسعار التيكتات بحفلاتي معقولة عشان كل الناس تقدر تحضر ولو علي بخلي كل الناس تحضر ببلاش انا بنت الاردنيين وهمه دعموني كل انسان عندو هدف وانا هدفي ليس المال هدفي افرحهم وحفلاتي بالاردن باستثناء المهرجانات .. غالبا بتكون من تنظيمي لاني ما بقدر اغني بأي مكان فبعمل حفلات بمسارح مرتبة وبرفض ارفع سعر التيكت عشان الناس كلها تقدر تيجي وبربِح تيكتات ل اللي مش قادرين يدفعوا وجمهوري بعرف هاد الشي .. زمان قبل ما اكون بالفن كنت بحب اروح احضر فنانين .. بس ما كنت بقدر اشتري تيكتات اليوم بعرف الشعور "



وتابعت :" لذلك بحب كل الناس تيجي وبستمتع بالحفلات اللي جمهورها جاي يحضر ببلاش وبحس وقتها قديش عندي شعبيه مش مجرد حدا مشهور وخلص .. والنظره المأخوذة عن الفنان الاردني انو مظلوم ياريت نغيرها أحنا برضو بس يكون عنا حفلات بأي بلد برا اسعار التيكتات بتكون مرتفعه وهاد مش بإيدنا



واضافت :"اي فنان رح يجي من برا تكلفته عالية جدا على قائمين الحفل لذلك يتم رفع سعر التيكت اهلا بكل الفنانين اللي بتنورنا والله يديم علينا نعمة الامن والامان وتضل الاردن بخير وحب وفرح "

