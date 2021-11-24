نقابة الموسيقيين المصريين تقرر إيقاف حسن أبو الروس وتغريمه

الوكيل الإخباري - بعد خضوع الممثل والمغنّي المصري حسن أبو الروس، أمس الثلاثاء للتحقيق في مقر نقابة الموسيقيين، أصدرت لجنة التحقيق برئاسة علاء عامر مستشار نقابة المهن الموسيقية قراراً بتغريمه 20 ألف جنيه، وإيقافه لـ 15 يوماً عن الغناء لمخالفته قوانين النقابة المعلَن عنها سابقاً .

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يأتي ذلك بعد إصدار نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر قراراً بمنع أبو الروس من الغناء لمخالفته الشروط التي وضعتها النقابة، بالإضافة الى عدم التزامه بالقواعد العامة الخاصة بالنقابة مثلما جاء في نص القرار، إلا أن أبو الروس أحيا إحدى الحفلات ، والتي كان قد أعلن عنها منذ أيام عبر صفحته الرسمية، لافتاً إلى أنه سيغنّي هذا اليوم بمناسبة عيد ميلاده.



المصدر - لها