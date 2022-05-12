هاندا أرتشيل تتألق بأحدث ظهور لها -صور

الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت هاندا أرتشيل في الصور بإطلالة ساحرة بفستان أبيض مما أثارت إعجاب متابعيها .



وأكدت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، انفصالها عن الممثل التركي كرم بورسين، وذلك بالتزامن مع إنتشار نبأ إرتباطها برجل أعمال تركي.



كما ألغت هاندا أرتشيل متابعتها لكرم بورسين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي و قامت بحذف بعض الصور التي تجمعها بكرم، ليقوم كرم بعد ذلك بحذف الصورة التي جمعتهما معًا من جزر المالديف.



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صدى البلد

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