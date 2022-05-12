الخميس 12-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يعرقل وصول موكب الشهيدة أبو عاقلة إلى القدس المحتلة

ارتفاع كبير بأسعار الغاز في اوروبا

الارصاد : موجة حارة تؤثر على الاردن وتحذير من ضربات الشمس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

العراق.. وفاة 3 أطفال بحريق داخل منزلهم

مدير الأمن العام يستقبل رئيس أركان القوات التنزانية

شيرين ابو عاقلة.. اتضحت الصورة.. وغابت التغطية ​

الصادرات التركية للولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا

زيادة بأسعار الحبوب في تونس

وظائف شاغرة في سلطة العقبة - رابط التقديم

الخميس، 12-05-2022 04:10 م

هاندا أرتشيل تتألق بأحدث ظهور لها -صور

30-09-21-953633551


الوكيل الإخباري-نشرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت هاندا أرتشيل في الصور بإطلالة  ساحرة بفستان أبيض مما أثارت إعجاب متابعيها  .

وأكدت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، انفصالها عن الممثل التركي كرم بورسين، وذلك بالتزامن مع إنتشار نبأ إرتباطها برجل أعمال تركي.

كما ألغت هاندا أرتشيل متابعتها لكرم بورسين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي و قامت  بحذف بعض الصور التي تجمعها بكرم، ليقوم كرم بعد ذلك بحذف الصورة التي جمعتهما معًا من جزر المالديف.

اضافة اعلان

 

 





صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1843081_1652344930

أيمن رضا يهاجم مخرج مسلسل "الكندوش" ويتخذ هذا القرار !

ahlam-1

أحلام تحتفل بيوم ميلاد إبنها -صورة

17-02-22-871348238

"وعرفتك" للفنان ماجد المهندس تتخطى حاجز ال 15 مليون مشاهدة

haifa-wehbe-hd-wallpaper-61125-62932-hd-wallpapers

هيفاء وهبي تجسد دور البطولة في مسلسلها الجديد

68925

ما حقيقة فيديو تعرض تامر حسني للضرب باحدى حفلاته ؟

image (1)

اخر مستجدات الحالة الصحية للشيف بوراك

أخبار متعلقة
10-09-21-356100855

دنيا سمير غانم تعبر عن افتقادها الشديد لوالدتها.. وهذا ما قالته !