هاني شاكر يعلن اعتزاله العمل في هذا المجال !

الوكيل الإخباري-كشف الفنان المصري هاني شاكر ان اعتزال العمل العام اي كنقيب او في اي جهة تابعة للشان العام مشيرا الى انها تعرض لإهانات لا تليق بتاريخه ومكانته الفنية.

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وقال هاني شاكر في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”: للأسف الذين يحاربون العمل العام في مصر كثيرون؛ لأن المصالح كتير، حتى الإعلام لمجرد إنه عايز يعمل خبر تريند أو يلفت النظر فمش مهم إنه ياخد هاني شاكر في الرجلين، مستنكراً: مينفعش يتقال فلان يستهزئ بـهاني شاكر أو يهينه إيه الشطارة في كده"؟



وتابع:"أنا جاي على كرسي النقابة كنقيب علشان أخدم زملائي وإخواتي في الجمعية العمومية ولا علشان أهين نفسي؟ وللأسف لم أجد من يقف بجانبي أو حد يستنكر ده، ولن أعود للعمل العام مرة أخرى".



وختم مصرا على قراره:"لن أعود للعمل العام مرة أخرى وراضي جداً الحمد لله عن كل ما قدمته أنا ومجلس الإدارة المحترم".



