السبت 23-09-2023
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السبت، 23-09-2023 12:14 م

هاني شاكر يلجأ للقضاء

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الوكيل الإخباري- أعلن الفنان هاني شاكر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن بدء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أحد متعهدي الحفلات بعد تبديد أجره الذي كان متفقاً عليه لإحياء حفل بالبحرين.

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وكتب هاني: "في إطار ما حدث بحفلة البحرين وقيام المدعو محمد عبد السلام عباس بخيانة الأمانة في تبديد المبالغ المستحقة للفنان الكبير هاني شاكر".


وأضاف: فقد تم تكليف المستشار محمود العسال المحامى بالنقض بإتخاذ الاجراءات القانونية نحو واقعة خيانة الأمانة ضد المدعو محمد عبد السلام عباس".


متابعاً: " تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الجنائية نحو واقعة التبديد وخيانة الأمانة ضد سالف الذكر فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات الأخرى الإدارية كمتعهد لاقامة الحفلات مع ابلاغ كافة الجهات المعنية حفاظا على الحقوق".


وكان هاني شاكر قد أحيا الليلة الثالثة من "مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء" بدورته الـ31، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

 

لها


 




 

 


 

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