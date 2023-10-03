هند البلوشي توضح تطورات أزمة شقيقتها مرام الصحية

الوكيل الإخباري - طمأنت الفنانة الكويتية هند البلوشي جمهورها على صحة شقيقتها مرام، التي تعرضت مؤخرا لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى، مشيرة إلى أنها بخير وتتمتع بصحة جيدة.

اضافة اعلان



وأضافت هند أن حالة مرام مستقرة، حيث أنهت رحلة علاجها بالرعاية المركزة بعدما مكثت فيها لعدة أيام، مبينة مغادرتها المستشفى بشكل نهائي.



وقالت هند، خلال لقاء لها مع برنامج "عالسيف": "أنا أحب أطمئن محبيها اللي يظنون أنها ما زالت في الرعاية المركزة، لا حبايبي أحب أطمئنكم مرام بخير بفضل الله ودعائكم الخالص، وهي بخير وفي بيتها وبين عيالها من زمان".

فوشيا