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السبت، 18-09-2021 10:26 ص

وائل رمضان ينعى والد زوجته سلاف فواخرجي بكلمات مؤثرة

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الوكيل الإخباري - نعى الممثل السوري وائل رمضان، والد زوجته الممثلة السورية سلاف فواخرجي، الناقد السينمائي محمد فواخرجي.

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ونشر وائل صورة الراحل مع زوجته وكتب: "وداعاً سيدي ومعلمي وعرابي وصديقي ورفيقي وأخي وأبي لم تقصّر مع أحدٍ بأدبك وأخلاقك وطيبتك ولطفك وحنانك وحبك وروحك الصافية".


وتابع رمضان: "أرجو من الله تعالى ألا نكون قد قصرّنا معك و بحقك بأي شيء. سلّم على توأم روحك ابتسام نلتقي بالضفة الأخرى أبا سليم العظيم".


وكانت نعت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقدماً تعازيه الحارة لفواخرجي.


وجاء في بيان النقابة :"فرع دمشق لنقابة الفنانين، ويتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها، وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

المصدر - الفن 

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