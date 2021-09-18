وائل رمضان ينعى والد زوجته سلاف فواخرجي بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري - نعى الممثل السوري وائل رمضان، والد زوجته الممثلة السورية سلاف فواخرجي، الناقد السينمائي محمد فواخرجي.

اضافة اعلان



ونشر وائل صورة الراحل مع زوجته وكتب: "وداعاً سيدي ومعلمي وعرابي وصديقي ورفيقي وأخي وأبي لم تقصّر مع أحدٍ بأدبك وأخلاقك وطيبتك ولطفك وحنانك وحبك وروحك الصافية".



وتابع رمضان: "أرجو من الله تعالى ألا نكون قد قصرّنا معك و بحقك بأي شيء. سلّم على توأم روحك ابتسام نلتقي بالضفة الأخرى أبا سليم العظيم".



وكانت نعت نقابة الفنانين في سوريا - فرع دمشق عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقدماً تعازيه الحارة لفواخرجي.



وجاء في بيان النقابة :"فرع دمشق لنقابة الفنانين، ويتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها، وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

المصدر - الفن