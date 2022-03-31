وسام حنا يشوق متابعيه لمسلسل جوقة عزيزة - صورة

الوكيل الإخباري - نشر الممثل اللبناني وسام حنا بوستر دعائي لمسلسل جوقة عزيزة الذي يشارك فيه خلال الموسم الرمضاني بدور ديمتري، مسؤول مخابراتي فرنسي.



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وعلق وسام على البوستر قائلاً: "بيسعدني جداً انو كون موجود بهالشهر الفضيل من خلال المسلسل الدرامي السوري الشامي جوقة عزيزة . هالعمل يلي من دون شكّ رح يكون له بصمة خاصة بين الاعمال العربية بإذن الله .

وبيسعدني ايضاً تواجدي بين مجموعة مبدعة ان كان على صعيد الانتاج الفني او الكتابة او الاخراج او الاساتذة الكبار من ممثلين اغنوا الدراما العربية باعمالهن. الى الملتقى القريب و ناطر تعليقاتكم الكريمة ."





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