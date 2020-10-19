وفاة الأديب والإعلامي السعودي عبد الله الزيد

الوكيل الإخباري _ توفي الاديب والاعلامي السعودي عبدالله عبدالرحمن الزيد امس الأحد عن عمر يناهز الـ 70 عاما ، وذلك إثر اصابته بسكتة قلبية مفاجئة .
يذكر ان الراحل كان قد شارك في تقديم برامج ثقافية وأدبية بالرياض، بالاضافة الى تقديم النشرات الإخبارية والبرامج في عدد من دول الخليج.
المصدر : الفن
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