وفاة الأديب والإعلامي السعودي عبد الله الزيد

الوكيل الإخباري _ توفي الاديب والاعلامي السعودي عبدالله عبدالرحمن الزيد امس الأحد عن عمر يناهز الـ 70 عاما ، وذلك إثر اصابته بسكتة قلبية مفاجئة .

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يذكر ان الراحل كان قد شارك في تقديم برامج ثقافية وأدبية بالرياض، بالاضافة الى تقديم النشرات الإخبارية والبرامج في عدد من دول الخليج.

المصدر : الفن

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