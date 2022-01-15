وفاة الإعلامية الكويتية أمينة الشراح

الوكيل الإخباري - أعلنت وسائل إعلام كويتية، صباح اليوم السبت وفاة الإعلامية القديرة والمذيعة التلفزيونية أمينة الشراح.

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وُلدت الشراح بأحد أحياء الكويت عام 1948، وتلقت تعليمها بداخل العاصمة الكويتية، ثم بعد ذلك بدأت عملها في أحد المستشفيات الموجودة بداخل مدينة الكويت، وهو مستشفى الصباح، والذي مهد لها الطريق إلى خوض العمل في المجال الإعلامي، وبعدها عملت كمذيعة في تلفزيون الكويت وكانت واحدة من أشهر مذيعات سبعينات القرن العشرين.

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