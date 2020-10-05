وفاة الفنان الأميركي الأفريقي توماس جيفرسون قتلاً بالرصاص

الوكيل الإخباري _ عثرت السلطات الأمنية على جثة الفنان الأميركي الأفريقي توماس جيفرسون بيرد، مقتولاً بالرصاص على الطريق العام في أتلانتا – جورجيا، من دون معرفة الأسباب .

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وكانت الشرطة قد استجابت لاتصال شخص مُصاب، وعندما وصلت وجدت أن توماس قد لقي حتفه.

وأفادت الشرطة بأن توماس البالغ من العمر سبعين عاماً، توفي في مكان الحادث بعد إصابته بعدة أعيرة نارية في الظهر، ولا تزال وفاته والظروف المحيطة بها قيد التحقيق.



المصدر : الفن

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