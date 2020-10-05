الإثنين 05-10-2020
الوكيل الاخباري

اعلان هام من الضمان الاجتماعي بعد تزايد الاصابات بكورونا

59 إصابة جديدة بكورونا في محافظتي جرش وإربد

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم الاثنين

الاوبئة : دخلنا مرحلة مناعة القطيع .. هل سيصاب 70 % من الاردنيين بكورونا ؟

ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 11 بعد الموجز

جولات رقابية رسمية مشددة

كشف أسعار زيت الزيتون للموسم الحالي

زريقات للوكيل : إجراء حكومي جديد بسبب زيادة إصابات كورونا

تزويد مستشفى جرش الحكومي بـ 12 جهاز تنفس اصطناعي جديد

بيان هام من الضمان حول الرواتب التقاعدية




الإثنين، 05-10-2020 02:21 م

وفاة الفنان الأميركي الأفريقي توماس جيفرسون قتلاً بالرصاص

5132135_1601894973


الوكيل الإخباري _  عثرت السلطات الأمنية على جثة الفنان الأميركي الأفريقي توماس جيفرسون بيرد، مقتولاً بالرصاص على الطريق العام في أتلانتا – جورجيا، من دون معرفة الأسباب .

اضافة اعلان

وكانت الشرطة قد استجابت لاتصال شخص مُصاب، وعندما وصلت وجدت أن توماس قد لقي حتفه.

 

وأفادت الشرطة بأن توماس البالغ من العمر سبعين عاماً، توفي في مكان الحادث بعد إصابته بعدة أعيرة نارية في الظهر، ولا تزال وفاته والظروف المحيطة بها قيد التحقيق.


المصدر : الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة








 




 

 


 

إقرأ ايضا
1919553_1533569771

ماجد المصري يوضح سبب تأجيل طرح الوجه الآخر

رامي-عياش-مواقع-التواصل-1

رامي عياش يزفّ بشرى سارة لمتابعيه

8582423_1601882297

وفاة مصمم الأزياء الياباني كينزو اثر اصابته بكورونا

c00cdf2a-0507-48aa-b6d1-2d7571c793a9_16x9_1200x676

بعد شهر من اعتزاله مواقع التواصل .. شريف منير يعود لمتابعيه

5f7a15ec421aa906021f1c52

وائل منصور يعلن اصابته بفيروس كورونا

BB19Fqck

أحلام تكشف حقيقة حالتها الصحية بعد تلقيها لقاح كورونا التجريبي.. شاهد