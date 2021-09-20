وفاة الفنان المصري ​إيهاب خورشيد عن عمر يناهز 82 عاما - صورة

الوكيل الإخباري - توفى ليلة أمس الممثل المصري إيهاب خورشيد عن عمر يناهز الـ 82 عاما، بعد فترة وجيزة من صراعه مع المرض حيث نقل الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

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وأعلن الخبر الحزين ابنه الممثل عمر خورشيد عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وكتب : "توفي إلى رحمة الله والدي العزيز إيهاب خورشيد بعد فترة وجيزة من المرض".

ولم يتم الإعلان حتى الآن موعد الجنازة أو العزاء وتقوم حاليا أسرة الفنان الراحل بإنهاء الإجراءات والمعاملات المطلوبة مع المستشفى واستخراج تصريح الدفن.

يذكر ان إيهاب ممثل مصري اشتهرَ خلال فترة الثمانينات بعدما شاركَ في عدّة أعمال منها أولاد الملجأ، صاحب الإدارة بواب العمارة وعودة الهارب.







المصدر - الفن

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