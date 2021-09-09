وفاة المخرج اللبناني برهان علوية عن عمر يناهز 80 عاما

الوكيل الإخباري - توفي المخرج اللبناني برهان علوية عن عمر ناهز الثمانين عامًا، في بلجيكا.

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وولد علوية في قرية أرنون الجنوبية. أنهى دراسته الثانوية مع أحداث 1958 التي يعدّها بروفة للحرب الأهلية لاحقاً. اختار دراسة السينما بالمصادفة. ساعده في ذلك أنه عمل سنتين مساعد مصور في تلفزيون لبنان، من أجل تأمين جزء من أعباء دراسته. ومن ثم التحق بالمعهد العالي الوطني للفنون المسرحية في بروكسل.





نال علوية عدة جوائز عن افلامه: ومنها كفرقاسم، لا يكفي أن الله مع الفقراء، ورسالة لزمن الحرب وافلام اخرى، ولعل ابرز افلامه هو (بيروت اللقاء) الذي جسد حالة الضياع السياسي والأمني العاطفي التي تشبه ايامنا هذه.

المصدر - لبنان 24