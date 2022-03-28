الإثنين 28-03-2022
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الإثنين، 28-03-2022 01:50 م

وفاة فنان مصري مشهور بعد مشاركته في مسلسل برمضان - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت عائلة الفنان المصري عهدي صادق وفاته، الإثنين، عن عمر 71 عاما، بعد صراع مع المرض.

وكتبت ابنة شقيقه سامية جاهين على "فيسبوك" أن الراحل "ارتاح من آلام المرض"، وأن الجنازة تقام عصر الإثنين في القاهرة الجديدة.

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ونقل صادق مؤخرا إلى غرفة العناية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تدهور حالته الصحية.


وولد الفنان الراحل عام 1950، وعرف بأدواره الكوميدية المساعدة، علما أنه يمتلك سجلا به أكثر من 240 عملا فنيا.


وكانت أبرز أدواره في مسلسلات "أرابيسك" و"ليالي الحلمية" و"بوابة الحلواني"، وفيلم "الكيف".


ومن المنتظر أن يظهر صادق في رمضان 2022 من خلال مسلسل"السر"، الذي يلعب بطولته الفنان حسين فهمي.

 


 

 

 

سكاي نيوز 

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